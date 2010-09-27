Экс-министр юстиции Франции перепутала инфляцию с оральным сексом

Бывшая министр юстиции Франции Рашида Дати, критикуя деятельность инвестиционных компаний, перепутала слова «инфляция» и «фелляция». Оговорку Дати допустила в ходе интервью радиостанции Europe 1. «Инвестиционные фонды, - заявила бывший министр - надеются на выручку в 20-25 процентов в условиях практически несуществующей фелляции». Рашида Дати, являющаяся членом Европейского парламента, была уволена с министерской должности в 2009 году. Поводом к ее отставке послужила привычка дорого одеваться и часто появляться на обложках глянцевых журналов - такое поведение во Франции сочли недостойным члена правительства. Кроме того, некоторое время назад Рашиду Дати обвиняли в распространении сплетен о президенте Франции Николя Саркози и его супруге Карле Бруни.