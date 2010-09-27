Деми Мур и Эштон Катчер выложили постельное фото

В честь своей пятой годовщины звездная пара опубликовала в блоге снимок из супружеской постели. Запечатленные в объятиях друг друга, звезды дурачатся и выглядят счастливыми. 47-летняя Деми Мур сопроводила фото подписью с благодарностью своим фанатам за поздравления и пожелания в честь пятой годовщины ее свадьбы с Эштоном Катчером. «Спасибо всем за теплые слова в наш адрес», - заявила она в своем микроблоге Twitter. Фото появилось в Сети всего через неделю после того, как вокруг Эштона разгорелся скандал. 32-летнего Катчера обвинили в измене своей жене с девушкой, на 26 лет младше Деми.