Карлу Бруни попросили не петь

Первую леди Франции Карлу Бруни попросили отложить запись своего четвертого альбома ради рейтингов Николя Саркози. Советники французского президента предположили, что выход нового альбома может негативно повлиять на отношение жителей Франции к главе государства. Дескать, пока страна страдает, первая леди веселится. В последнее время Николя Саркози активно критикуют в СМИ. Международное сообщество неоднозначно отреагировало на ликвидацию цыганских поселений и депортацию ромов из Франции. Сыграли свою роль и многочисленные акции протеста из-за недовольства французов экономической политикой власти. Чтобы не провоцировать новые волнения со стороны населения, жена президента пока не будет записывать альбом. «Она поняла, что должна на несколько недель отложить свою карьеру. Она не будет жаловаться. Потом это все станет материалом для ее песен», - говорит одна из подруг Бруни. Для своего альбома Карла подготовила 24 песни, среди них и композиция-пародия на президентскую жизнь. Пока неясно, когда Бруни сможет возобновить работу над пластинкой, так как уже в следующем году начнется предвыборная кампания. В 2012 году французы будут выбирать президента. Последний альбом Карлы Бруни «Comme si de rien n'était» музыкальные критики приняли достаточно холодно.