Адвокату экс-майора Мельниченко сожгли машину

В субботу в столице около часа дня возле одного из жилых домов по улице Героев Днепра загорелся автомобиль УАЗ "Патриот", принадлежащий известному адвокату Павлу Сычеву, официальному защитнику экс-майора Николая Мельниченко. Об этом сообщил сам Сычев. Он уточнил, что машина загорелась в результате умышленного поджога, и прохожие видели неизвестного мужчину, который быстро покидал место происшествия. "От огня пострадал моторный отсек, на место происшествия приехал наряд милиции, сотрудники осмотрели повреждения и уехали", - говорит Сычев. Адвокат не сообщил, подозревает ли кого-либо, но сказал, что угрозы в его адрес поступали и раньше. Николай Мельниченко не исключает, что таким образом - через адвоката - недруги предупреждают его, чтобы не очень много говорил. "Я согласился выступить в суде по делу Пукача как свидетель, - говорит бывший охранник экс-президента Кучмы, и для некоторых это выступление очень нежелательно, поэтому сейчас могут запугивать и моего адвоката, и меня". Пресс-офицер Оболонского райотдела милиции Виктория Белозерцева подтвердила, что такой факт действительно имел место. "Сейчас пожарные проводят экспертизу, по ее результатам решим, будем ли возбуждать уголовное дело", - сказала она. Пресс-офицер также подтвердила, что очевидцы заметили подозрительного человека, который покидал место происшествия. Интересно, что Мельниченко и Сычева охраняют сотрудники "Альфы" СБУ.