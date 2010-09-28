Девушка Кличко Хайден ела за троих. К чему бы это?

Актриса и боксер прибыли в Мюнхен на благотворительное мероприятие, а после него оторвались на вечеринке. На тусовке, организованной Борисом Беккером и его женой Лили, гости были одеты в традиционные баварские костюмы. Так, Хайден предстала в соблазнительном платье с глубоким декольте и шляпе с перьями. Владимир дополнил свой наряд расшитым жилетом. Звездные гости расслаблялись по полной: пиво лилось рекой, а закусывали его колбасками, запеченной свининой и кнедликами. Угощеиие особенно понравилось Хайден, которая, несмотря на хрупкую фигуру, ела за троих. Официанты не успевали наполнять стремительно опустошаемые звездой кружки. Кличко от подруги не отставал, правда, при этом тяжеловес выпивал в два раза больше актрисы. В конце вечера разгоряченная парочка принялась от переизбытка чувств обниматься прямо на публике. Хайден обхватила бойфренда за шею и принялась целовать. Владимир не возражал, несмотря на то, что на него были направлены объективы фотокамер. Хотя раньше боксер был не в восторге от своей публичности, похоже, с ролью звезды светской хроники он смирился.