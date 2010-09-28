Мишель Обама подарила Людмиле Янукович консервы

Первая леди США Мишель Обама приготовила подарки женам президентов, которые участвовали в Генассамблее ООН. В подарочные корзинки положены консервированные овощи, ромашковый сбор, свечки и сделанные из белой глины горшочки для чая. Овощи собраны с огорода перед Белым домом, который Мишель разбила и обрабатывает с детьми. Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», приготовленные по специальному рецепту маринованные помидоры, огурцы, перцы, морковь, лимонная вербена и свежие травы преподносятся в банках с подписью первой леди. Банки сверху украшены рисунками художников, музой для которых послужила фотография миссис Обама на огороде вместе с детьми и тачкой. Банки сверху украшены рисунками художников, музой для которых послужила фотография миссис Обама на огороде вместе с детьми и тачкой. Ромашковый чай собран впервые. Подарочные свечи сделаны из сои. В каждой по три фитиля. Свечи украшены рельефным изображением символов Белого дома - листьев дуба и гирлянды из роз. Подарочная корзина изготовлена из клена. К ней прилагается табличка «Изготовлено эксклюзивно для Мишель Обама». Год назад Мишель Обама дарила подарки женам лидеров «Большой двадцатки». Тогда ее «корзинки» были побогаче. В них вошли чайный фарфоровый сервиз, вазочка для меда и сам мед.