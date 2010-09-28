Джоли без помощи Питта не может даже включить ноутбук

Вы думаете, что актеры и актрисы, снимавшиеся в фильмах, в которых их герои лихо обращаются со всевозможными техническими устройствами, также свободно используют компьютеры, телефоны и прочие блага цивилизации в быту? Вы будете удивлены, но это не так. Некоторые из них не то чтобы сознательно сводят к минимуму использование Интернета, но и вовсе не умеют пользоваться техническими новинками. Легендарная «расхитительница гробниц» и, по совместительству, мать шестерых детей, Анджелина Джоли призналась, что она не в ладах с компьютерами. Как-то красотка даже обмолвилась, что без помощи Брэда Питта она не может даже включить ноутбук. И это несмотря на то, что еще в 1995 году она снялась в фильме «Хакеры», в котором ее героиня пользовалась очень мощным по тем временам лэптопом. Вероятно, что знаменитой актрисе попросту некогда осваивать современные компьютерные технологии. Ритм жизни у нее настолько насыщенный, что вряд ли в графике есть свободная минутка. Напомним, что помимо воспитания трех своих и трех приемных детей, Джоли также успевает сниматься в фильмах и участвовать в гуманитарных акциях. Вместе с тем, Джоли не единственная знаменитость, которой тяжело приобщиться к высоким технологиям. Так, Пол Маккартни не умеет пользоваться Интернет-мессенджерами и IP-телефонией, а Орландо Блум даже электронной почтой. Более того, у «грозы» Средиземного моря и эльфа из «Властелина колец» даже компьютера нет. Актер принципиально избегает этого устройства. Видимо, только в мирах, где миром правит Магия, он чувствует себя, как рыба в воде, а все эти технические штучки его пугают. Однако не все знаменитости страдают технофобией. Так, например, Джессика Альба, снявшаяся в фильме «Город грехов», охотно принимает новые технические решения. Актриса не испытывает особых проблем с компьютером, и даже ведет страничку на MySpace. В свою очередь, скандально известная Пэрис Хилтон и вовсе является активным жителем мира XXI века – «Всемирной паутины». Напоследок отметим, что, несмотря на боязнь компьютеров или Интернета, все знаменитости пользуются фотоаппаратами (кто-то даже профессиональными) и признают значимость мобильных телефонов, как части имиджа. Некоторые, например, предпочитают BlackBerry, а кто-то без ума от продуктов Apple и iPhone, в частности.