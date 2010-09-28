Британская королева красоты - девушка легкого поведения

Завоевавшая титул «Мисс Плимут» Лора Эннесс в ноябре должна была побороться за корону «Мисс Великобритания». Однако усердные граждане раскопали, что в 90-х красотка не только снималась для журналов обнаженной, но и работала массажисткой. А салон, где трудилась 16-летняя Лора, славился своими секс-услугами.«Мы просто шокированы этой новостью», - признались организаторы конкурса и тут же вычеркнули девушку из списков. Как выяснилось, это не первое разоблачение королевы: совсем недавно Лору лишили титула «Мисс Корнуолл» из-за того, что она по причине возрастного ценза скостила пять лет и выдала себя за 22-летнюю. Однако всеми правдами и неправдами та выиграла аналогичный конкурс в Плимуте и нацелилась было на общебританскую корону. Но с королевской мечтой опять пришлось расстаться. Теперь, похоже, навсегда.