В Киеве Билл Клинтон расскажет о СПИДе

3 октября в Киев прилетит экс-президент США Билл Клинтон. Он выступит на Михайловской площади с речью о «чуме XX века» (обещают синхронный перевод), а после в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИДом для киевлян споют звезды украинской эстрады: Джамала, Ирина Билык, Ани Лорак и другие. Шоу организует фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД». Подробности визита Клинтона в фонде не озвучивают, однако, если судить по последнему интервью 42-го президента США, организаторам визита высокого гостя придется очень тщательно отнестись к его питанию. Клинтон рассказал каналу CNN, что сел на жесточайшую диету, чтобы восстановить свое здоровье после операции на сердце. По его словам, он ест только растительную пищу - овощи, фрукты, бобовые. И совсем не ест мяса и молочных продуктов, передает «ТСН». Последний раз в Киеве Билл Клинтон был 10 лет назад, а в Украине - в 2007-м (участвовал в ялтинском бизнес-форуме).