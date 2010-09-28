Лилия Подкопаева замуж не собирается

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева опровергла слухи о том, что она якобы готовится к свадьбе с киевским бизнесменом Виктором Костырко. «Это чудесно, что меня выдают замуж… Я жду и надеюсь, что встречу достойного человека и выйду за него замуж. Но когда это будет, мне пока неизвестно. Что касается Виктора, то он мне близкий друг, в компании которого часто провожу свободное время, общаюсь, отдыхаю», - говорит Лилия. Напомним, что этим летом именно в обществе Костирко Лилия уехала в Грецию праздновать годовщину свадьбы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. А год назад ходили слухи, что Виктор подарил Лилии бриллиант в 5 карат, джип «Lexus» и даже свозил ее на Шри-Ланку. Сейчас у гимнастки и без свадьбы хлопот хватает. Лилия строит загородный дом. Но про новоселье Подкопаева пока говорить не готова: «Не хочу загадывать. На данный момент есть фундамент и полностью «выгнана» коробка дома. Но впереди еще много работы». С удовольствием Лилия рассказывет про своих детей, 5-летнего Вадима и 4-летнюю Каролину. «Я не даю детям возможности сесть на голову и свесить ножки. Сын и дочь прекрасно знают, когда им можно побеситься от души, а когда должна быть дисциплина», - говорит Подкопаева. «У моих детей день расписан по минутам. Утром завожу в школу-сад, где у них есть занятия по хореографии, живописи, музыке. Вечером ребята ходят на английский. Кстати, дома они смотрят мультики исключительно на английском языке», - рассказывает Лилия. Напомним, что с 2004 по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным.