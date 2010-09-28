Ксения Собчак и Тина Канделаки повздорили из-за рассказа Путина

На «Пионерских чтениях», которые прошли в Москве, девушки не смогли поделить, кто будет читать последние 5 строчек повествования российского премьера. Телеведущие, каждая из которых стремится быть в центре внимания, на этот раз боялись упустить шанс войти в историю, как участница первого перфоманса по мотивам первого опубликованного рассказа Владимира Путина. Главный редактор «Русского пионера», который души не чает в Ксении Собчак, считая ее одной из лучших рассказчиц и талантливой колумнисткой, в тоже время вместе с Канделаки ведет «Реальную политику». «Сначала были слухи, что Владимир Владимирович лично приедет читать свое творение», - поделилась Тина Канделаки. Основные участники чтения рассказа по ролям были выбраны из зала, а вот последние пять строчек должны были достаться либо Канделаки, либо Собчак, чье выступление шло сразу за текстом премьера. «Мы видели, что буквально за несколько минут до начала мероприятия Ксюша и Тина бурно выясняли отношения в стороне, - рассказали очевидцы сцены. - Кажется, что обойтись без рукоприкладства помогло лишь вмешательство Колесникова, который разрешил конфликт». Видимо, журналист решил все же не портить отношения со своей напарницей, и заветный листок с текстом остался в руках Канделаки. Но Тина, решив не усугублять ссору с Ксенией отдала свою роль первому понравившемуся ей мужчине. «Я уже вошла в анналы истории одним своим присутствием здесь, - улыбнувшись, сказала Тина.