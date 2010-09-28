Семья Кравченко настаивает, чтобы суд доказал вину или невиновность

Семья покойного министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, которого обвиняют в заказе убийства журналиста Георгия Гонгадзе, настаивает, чтобы суд доказал вину или невиновность должностного лица. Об этом заявил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Бойченко сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов. «Семья Кравченко настаивает, чтобы судебное следствие было проведено до конца, и суд вынес решение, виновен он или не виновен», - сказал Ю.Бойченко. Он отметил, что статьей 215 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено такое право семьи покойного, чтобы дело не закрывалось в связи со смертью человека. Отвечая на уточняющий вопрос, по каким мотивам Ю.Кравченко мог заказать убийство Г.Гонгадзе, Ю.Бойченко сказал: «Если следователь взял на себя смелость, в соответствии со своими убеждениями, заявить, что именно этот человек совершил преступление, значит, у него есть основания и доказательства так утверждать». Вместе с тем Ю.Бойченко отметил, что в материалах дела есть несколько десятков томов с пометкой «совершенно секретно», которые содержат данные оперативно-розыскной деятельности милиции, а поэтому при рассмотрении этих материалов судебные заседания будут проходить в закрытом режиме. В то же время Ю.Бойченко подчеркнул, что эти материалы не влияют на общую картину обвинения, и люди, фигурирующие в них, не будут фигурировать в обвинительном заключении. Напомним, 14 сентября 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции Алексея Пукача в убийстве журналиста Г.Гонгадзе завершается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины, в настоящее время покойный, Ю.Кравченко.