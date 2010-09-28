В Британии продают ранние акварели Гитлера

Британский аукционный дом Mullock's выставил на продажу коллекцию акварелей, написанных около 1908 года будущим нацистским диктатором Адольфом Гитлером. Некий австрийский юрист, пожелавший остаться неназванным, обнаружил картины в купленной им усадьбе. В общей сложности аукционисты предполагают выручить за картины около 150 тысяч фунтов стерлингов. Торги пройдут 30 сентября в городе Ладлоу на западе Англии. Картины представляют собой сельские пейзажи. Гитлер писал их в возрасте 19 лет, в тот период, когда пытался поступить в Венскую художественную академию. Он дважды - в 1907 и 1908 годах - проваливал вступительные экзамены и вплоть до Первой мировой войны зарабатывал на жизнь продажей собственных небольших городских пейзажей. Сохранилось довольно много образцов художественного творчества Гитлера. Представитель Mullock's отметил, что картины весьма трудно продать в Европе, поскольку, во-первых, во многих странах такая торговля подпадает под запрет на прославление нацизма, а во-вторых, многие аукционные дома принадлежат евреям, которые из принципа не хотят торговать произведениями нацистского лидера.