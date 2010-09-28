Беременная Кэрри поправилась на двадцать килограммов

Со знаменитой американской певицей Мэрайей Кэрри на днях случился конфуз: женщина поскользнулась на одном из своих выступлений в Штатах и приземлилась на свою пятую точку. Всему виной были не только ее высокие шпильки, но и избыточный вес — за последнее время 40-летняя Кэрри изменилась до неузнаваемости, набрав 20 килограмм, сообщают dni.ru. На помощь певице пришли верные танцоры из ее коллектива, которые подхватили беднягу в последний момент и вернули в вертикальное положение. Ну, а гордая Кэрри, вместо того, чтобы прервать шоу, объявила, что «упала специально», сняла злополучную обувь и продолжила концерт уже босиком. Впрочем, говорят, что полнота Мэрайи на самом деле вызвана беременностью, слухи о которой появились еще летом. И поводом для них, кроме лишних кило, стал отказ звезды сниматься в новом кинопроекте. Со своим избранником, актером Ником Кэнноном, Мэрайя счастлива в браке уже два года, и они уже неоднократно заявляли о своем желании иметь детей — парочка даже подумывала об усыновлении. А по поводу своих чересчур уж округлившихся форм певица написала в своем блоге в Twitter «классическое» оправдание: «Да, я поправилась! Ну и что? Хорошего человека должно быть много!». Кстати, это уже не первый раз, когда Кэрри попадает в неловкое положение на сцене: недавно она едва не села прямо на голову своему танцору, спускаясь с потолка на белых качелях.