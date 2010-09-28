Янукович заметил Бродскому, что тот нажил себе уйму врагов

Президент говорит, что глава Госкомпредпринимательства уже нажил врагов среди чиновников. "Каждый из принятых законов в сфере предпринимательства сталкивается с тремя стадиями противодействия. Я смотрю, на меня так внимательно смотрит Бродский - вы не представляете себе, сколько за короткое время вы уже себе врагов нажили", - отметил Виктор Янукович Михаилу Бродскому. "Мы немножко охраняем вас от этой информации, но я хорошо понимаю, что ваши друзья - это предприниматели, а ваши враги - это чиновники, у которых вы, как говорится, хлеб отбираете, потому что карманы у них за многие годы выросли до пят", - сказал президент. "Мною внесен в парламент законопроект, которым предлагается отменить лицензирование 23 видов хозяйственной деятельности с 66, он уже принят в первом чтении. Должны быть сокращены на 90% виды работ, которые сейчас подпадают под лицензирование, целесообразно сократить количество документов, которые необходимо подавать для получения лицензии", - отметил он. Кроме того, Янукович подчеркнул, что реформированию экономики противодействует коррумпированность чиновников.