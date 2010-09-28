Меркель усе ще не може позбутися радянських звичок

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зізналася, що вона так і не змогла позбутися своїх «радянських» звичок, які залишилися з часів життя у Німецькій демократичній республіці. Про це політик розповіла в інтерв’ю берлінському тижневику SUPERillu напередодні 20-річного ювілею від дня об’єднання Німеччини. «Іноді я купую ту чи іншу річ, щойно її побачу, хоча зараз вона мені по-справжньому і не потрібна. Ця тяга до накопичення запасів сидить в мені глибоко і пояснюється тим, що в умовах дефіциту люди купували все, що можна було дістати», – відзначила Меркель. Канцлер також зізналася, що вдома продовжує із задоволенням їсти типово «радянські» страви. Наприклад, солянку, шашлик або лечо. Окрім цього, Меркель додала, що довгий час після об’єднання Німеччини ніяк не могла звикнути говорити «супермаркет» замість «універсаму».