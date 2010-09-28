Мер Ужгорода Ратушняк став бомжем

Мер Ужгорода Сергій Ратушняк сьогодні, 28 вересня, під час прес-конференції в Ужгороді розповів, що переписав власне майно, 6 автомобілів і корпоративні права (загалом на суму понад 40 млн грн) «на рідних і близьких, і навіть не на рідних і не на близьких». Про це повідомив власкор ЗІКу. -AAA+Мер розповів, що переписав майно «після ганебної для України кримінальної справи про антисемітизм». «Юридично я став бомжем. Таке у нас законодавство – завтра подзвонить Сєня, все арештують, потім бігай за ними», – сказав Ратушняк. Довідка ЗІКу. Прокуратура Закарпатської області у серпні 2009 року порушила кримінальну справу стосовно мера Ужгорода Сергій Ратушняка, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).Мер у кількох виступах назвав Арсенія Яценюка «єврейчиком», «жидом» і «масоном», а також зробив кілька різких заяв на адресу євреїв.