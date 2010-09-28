Британец назвал себя настоящим отцом сына Майкла Джексона

Бывший телохранитель поп-певца Майкла Джексона заявил о том, что он может быть биологическим отцом младшего сына артиста, Майкла Принса II, более известного как Бланкет. 29-летний британец Мэтт Фиддс рассказал, что в 2001 году он выступил донором спермы для Майкла Джексона. По словам экс-телохранителя короля поп-музыки, в прошлом он и его жена не могли зачать ребенка и, когда Джексон узнал об этом, он предложил Фиддсу обследоваться. При этом Джексон якобы пообещал заплатить за все необходимые тесты. Бывший охранник Джексона добавил, что певец выразил желание воспользоваться образцами спермы Фиддса. «Он сказал, что было бы здорово использовать ее для зачатия ребенка, если она окажется пригодной для этого», - говорит Фиддс. При этом, как подчеркнул бывший телохранитель, за образец спермы Джексон предложил ему более полумиллиона долларов, однако охранник отказался. «Мы были друзьями, и я сказал, что помогу ему. Мы не заключали никаких контрактов и соглашений. Он был очень благодарен», - рассказал Фиддс. В феврале 2002 года семья поп-звезды пополнилась третьим ребенком. Как рассказывал сам Джексон, Бланкет родился от суррогатной матери в результате искусственного оплодотворения. О том, что Фиддс может быть отцом Бланкета, телохранителю рассказал Марк Лестер, который также выступал в роли донора спермы для Джексона. Лестер в свою очередь считает, что он является биологическим отцом дочери поп-певца, Пэрис. «До конца я не уверен, что именно я являюсь отцом Бланкета. Но мальчик просто вылитый я в детстве. Он также похож на мою собственную дочь», - заявил Фиддс. Он подчеркнул, что в настоящее время не собирается требовать проведения теста на отцовство, но в будущем планирует это сделать. По его словам, он будет добиваться права опеки над Бланкетом, когда умрет Кэтрин Джексон, мать Майкла Джексона, которая воспитывает троих детей певца. Семья Майкла Джексона пока не прокомментировала заявления Мэтта Фиддса.