Медведев наградил орденом митрополита Владимира

Президент России Дмитрий Медведев своим указом наградил орденом Дружбы Патриарха Киевского и всея Украины Владимира Кроме того, Медведев наградил орденами Дружбы главу Херсонского облсовета Владимира Демехина и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. Награды были присвоены за большой вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Россией, сообщает «Фокус» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Президенту Украины Виктору Януковичу высшую награду РПЦ - Орден РПЦ Святого равноапостольного Князя Владимира I степени. Янукович был награжден «за внимание к трудам по укреплению православия и в связи с 60-летием со дня рождения».