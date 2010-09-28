Ким Чен Ир присвоил своему сыну звание генерала

28 сентября 2010, 17:55

Звание генерала также получила младшая сестра северокорейского лидера Ким Ген Хи. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), звание генерала также получила младшая сестра северокорейского лидера Ким Ген Хи. Агентство Рейтер отмечает, что имя Ким Чен Уна, которого многие эксперты рассматривают, как наиболее вероятного преемника своего отца, появилось в официальных северокорейских СМИ впервые. Указ о новых назначениях появился в преддверии назначенной на 28 сентября конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК), на которой, как ожидается, будет выбрано новое партийное руководство. С середины 2008 года в западных СМИ стал активно муссироваться вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ира, который якобы в августе того же года перенес инсульт. Среди кандидатур "преемников" северокорейского лидера чаще всего назывался именно Ким Чен Ун. По данным южнокорейских спецслужб, Ким Чен Ун похож по характеру на самого Ким Чен Ира и пользуется его наибольшей любовью, о чем писал в своей книге бежавший из КНДР бывший повар семьи руководителя страны японец Кэндзи Фудзимото. В школе швейцарского Берна Ким Чен Ун учился вместе с братом Ким Чен Чхолем и ныне 22-летней сестрой Ким Ё Чжон, однако, по сообщениям южнокорейских СМИ, дети Ким Чен Ира помимо школы там практически не выходили из дома, чтобы не попасть под влияние капитализма. Председатель Комитета обороны КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ир руководит страной с 1994 года после кончины своего отца Ким Ир Сена. Согласно официальной позиции Пхеньяна, глава государства не намерен допустить повторения опыта СССР и Китая - отступления от прежней линии революции. Согласно теории "кимирсенизма", революция не завершается в течение жизни одного человека, а продолжается и передается следующим поколениям пока не победит в мировом масштабе.

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