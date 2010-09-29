Лужков огорчен, что ему никто не пожал руки и ничего не объяснили

Поддержавший в трудную минуту друга Иосиф Кобзон рассказал, о чем они говорили с экс-мэром за обедом. В тяжелую для себя минуту бывший мэр Москвы Юрий Лужков общался только с самыми близкими своими друзьями. Одним из таких немногих стал известный певец Иосиф Кобзон, с которым Лужков покинул здание мэрии и поделился своими мыслями и чувствами после отставки. Кобзон рассказал, о чем он сегодня разговаривал с Лужковым за обедом. «Мы поехали с ним, пообедали, я уехал к себе, а мэр ― к себе. В данную секунду он находится в мэрии, собирает свои личные вещи», - говорит Кобзон. «Мэр себя чувствует замечательно. Он огорчен тем, что при прощании ему не сказали «до свидания», как это делают все приличные люди. Никто не пригласил его в Кремль, никто ему не объяснил ничего, никто не пожал ему руки ― вот этим он огорчен, да. Но он полон сил и желания работать далее», - рассказал Иосиф Кобзон. «Мы многолетние друзья, я его советник по культуре, я — почетный гражданин Москвы, поэтому я оказался с ним не случайно. Это минута неприятная, она огорчительная, но ничего страшного не происходит. Мэр жив, здоров, полон сил и желания продолжить свою деятельность ― и политическую, и административную, какую угодно. И научную, и книги писать, и развивать свои идеи», - говорит знаменитый певец. Напомним, сегодня, 28 сентября, президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия» главы государства. Первый заместитель московского градоначальника Владимир Ресин назначен временно исполняющим обязанности мэра Москвы. Лужков, однако, намерен продолить политическую карьеру и пообещал продолжить «трудиться во благо города». Читайте детальнее Сегодня же экс-мэр Москвы обратился в высший политсовет партии «Единая Россия» с письмом, в котором заявляет о своем выходе из нее. Читайе детальнее Сам президент России Дмитрий Медведев объяснил свое решение об увольнении мэра тем, что утратил доверие к Лужкову как к столичному градоначальнику. Читайте детальнее Отметим, что многие россияне считают высокий уровень жизни в Москве заслугой именно Лужкова.