Обама слушает Боба Дилана и популярных рэперов

Президент США Барак Обама рассказал в интервью журналу Rolling Stone о своих музыкальных пристрастиях последнего времени По словам главы государства, он по-прежнему отдает предпочтение музыке своей юности - балладам Боба Дилана, рок-н-роллу в исполнении The Rolling Stones, а также соул-композициям Стиви Уандера. Как отмечает президент, несмотря на явную любовь к творчеству вышеназванных исполнителей, его музыкальные вкусы довольно обширны: от джаза Джона Колтрейна или Майлза Дэвиса до оперных партий в исполнении Марии Каллас. По словам Обамы, он большой любитель классической музыки, хоть и не часто посещает оперу или концертные залы, пишет Лента.ру. «Бывают дни, когда Мария Каллас - то, что мне нужно», - признался американский лидер, отметив, что в его iPod закачано около двух тысяч композиций. Вместе с тем Обама заметил, что в последнее время увлекся рэпом, причем во многом с подачи своего помощника и бывшего баскетболиста Реджи Лава (Reggie Love). Если раньше Обама слушал преимущественно Jay-Z, то сейчас к нему добавились Nas, Lil Wayne и несколько других популярных рэперов. «Но я не особый знаток [рэпа]», - поспешил добавить президент США. Октябрьский номер Rolling Stone с Обамой на обложке и интервью с президентом внутри появится на прилавках американских магазинов 1 октября. Прочитать интервью можно уже сейчас - оно опубликовано на сайте издания. Помимо своих музыкальных пристрастий, 44-й президент США обсудил с изданием и более насущные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики США. Обама говорил о Демократической партии и ее инициативах, критичном по отношению к нему телеканале Fox News, а также о генерале Стэнли Маккристале, который лишился своей должности после скандального интервью тому же Rolling Stone.