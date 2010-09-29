Интимные письма Оскара Уайльда выставлены на торги

В Лондоне выставлены на продажу несколько писем английского писателя Оскара Уайльда, в которых писатель делает интимные предложения молодому столичному журналисту Алсаджа Виан Большая часть писем имеет деловой характер. Писатель обсуждает с редактором журнала Court&Society Review возможные публикации для этого издания, передает Взгляд.ру. Однако в некоторых своих письмах Уайльд неоднократно предлагает молодому человеку встретиться и провести время у него дома. «В пятницу в 7:30 приходи на ужин в Pagani's на Портленд-стрит. Наряжаться не надо - посидим вдвоем за бутылкой итальянского вина, - говорится в письме Уайльда, датированное 1887 годом. - Потом будем курить сигареты и обсуждать статью для журнала. Давай разместимся в твоей квартире - я живу очень далеко, а в клубах поговорить трудно». Заканчивая письмо, писатель добавляет: «Увидимся в четверг вечером! Все это совсем не правильно, не так ли?» Впрочем, состоялась ли встреча Уайльда с молодым журналистом, неизвестно. Известно лишь, что к тому моменту, когда Оскара Уайльда судили за гомосексуализм, Виан был женат. У журналиста уже родился сын Филипп, который позже стал известным британским адмиралом и участником обеих мировых войн. Члены семьи Виана долгие годы хранили письма Уайльда в секрете, а сейчас решили выставить их на продажу. Ожидается, что документы будут проданы за 10 тыс. фунтов (более 15 тыс. долл).