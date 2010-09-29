В Бабий Яр с Януковичем пришли Азаров, Литвин, Жвания и Фельдман

Сегодня в 9 часов утра в Киеве на территории историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” президент Виктор Янукович, премьер Николай Азаров, спикер Владимир Литвин возложили цветы к памятнику расстрелянным в годы Великой Отечественной войны представителям еврейской национальности. В церемонии также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева заместитель главы Администрации президента Анна Герман, министр культуры и туризма Михаил Кулиняк, народные депутаты Ян Табачник, Александр Фельдман, Давид Жвания, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс Юрген Гаймзет, представители еврейской общины. Официальным Днем памяти жертв Бабьего Яра считается 29 сентября. В этот день в 1941 году фашисты расстреляли в этом яру в Киеве более 30 тысяч человек. Бабий Яр как место массовых казней просуществовал ровно два года - с 29 сентября 1941 года по 29 сентября в 1943 году. Количество жертв - представителей разных национальностей - превышает 150 тысяч человек.