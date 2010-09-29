Обама рассказал о музыкальных предпочтениях

Барак Обама получает огромное удовольствие, слушая музыку в редкие минуты отдыха. Для президента США она служит источником не только радости, но и успокоения, особенно в трудные дни. Глава американской администрации признал, что пользуется популярным мультимедийным проигрывателем iPod производства компании Apple, в котором хранится много любимых записей. «В моем iPod сейчас около двух тысяч песен, и для меня это источник огромного удовольствия», - сказал президент. По словам Обамы, он больше слушает музыку своего детства, нежели современные вещи. В его коллекции «много записей Стиви Уандера, Боба Диллана, Rolling Stones, исполнителей в стиле R&B, Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна». Классическая музыка также не чужда хозяину Белого дома. И хотя, как признал американский лидер, ему нечасто приходится посещать оперу, бывают дни, когда хочется послушать Марию Каллас. Что касается современных исполнителей, то, как заметил Обама, дочери Саша и Малия уже вполне могут его просветить в некоторых вещах. В числе своих любимых певцов Обама назвал и легендарного Пола МакКартни. В июне этого года экс-битл посетил Белый дом, где состоялся необычный «джем-сейшн» по случаю присуждения ему Библиотекой Конгресса США премии имени Джорджа Гершвина за большой вклад в развитие популярной музыки. МакКартни тогда спел свою знаменитую песню «Мишель» в честь первой леди США. Обама вспомнил, что еще подумал тогда про себя: если бы кто-то сказал, что один из «битлов» когда-нибудь будет исполнять свою песню, да еще в Белом доме для Мишель, девочки, которая выросла в южном Чикаго в рабочей семье, - в это просто трудно было бы поверить.