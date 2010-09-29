Катя Осадчая исполнила желание сына

Сыну известной украинской телеведущей исполнилось восемь лет Ни для кого не секрет, что светская львица души не чает в сыне и готова исполнить любое его желание, тем более на день рождения. На эти именины сынишка Осадчей был весьма оригинален: Илья заказал маме губную гармошку и рацию. "У Ильи День рождения. 8 лет тому, в утро его рождения было так же ясно и радостно. Сегодня, праздник начался с получения подарков. Главные сюрпризы - профессиональные рации и, конечно же, губная гармошка, восторг! - написала довольная мама Катя Осадчая на своей странице в социальной сети. Судя по полученным подаркам, Илья в будущем хочет стать или музыкантом, или правоохранителем.