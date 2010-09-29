Лужкова зовут стать мэром Севастополя

После отставки Юрия Лужкова с должности мэра Москвы в Севастополе заговорили о приглашении к себе российского политика. Как пишет газета «Сегодня», севастопольский депутат, лидер общественного движения «За Единую Русь» Владимир Тюнин считает, что у президента России Дмитрия Медведева наверняка были очень серьезные основания, чтобы подписать Указ об отставке мэра российской столицы, однако «это ни в коей мере не отразится на любви севастопольцев к Лужкову». «Севастополь - это его второй дом, мы всегда его рады видеть у нас в гостях. Я не исключаю вероятности, что он будет играть активную роль в политической жизни Севастополя. Если бы сегодня он изъявил желание стать мэром Севастополя, то у него была бы 100-процентная гарантия победы!» - добавил депутат. «Пока этому не позволяют два момента: во-первых, он не является гражданином Украины, во-вторых, все еще не принят Верховной Радой закон о выборах севастопольцами своего мэра. Но все поправимо Пока этому не позволяют два момента: во-первых, он не является гражданином Украины, во-вторых, все еще не принят Верховной Радой закон о выборах севастопольцами своего мэра. Но все поправимо . К сожалению, в этой избирательной кампании уже закончена регистрация заявлений, а к следующей - Юрий Михайлович, возможно, будет флагманом какой-нибудь политсилы. Нам такой мэр нужен!» - заявил Тюнин. Напомним, вчера президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отрешении Юрия Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия. Позже пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что Лужков обратился в Высший политсовет правящей партии «Единой России» о выходе из ее рядов