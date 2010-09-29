Лужков написал Медведеву письмо, обвинив его в лицемерии

Журнал The New Times и радиостанция "Эхо Москвы" опубликовали письмо, якобы написанное Юрием Лужковым и адресованное Дмитрию Медведеву. Копия письма за подписью бывшего мэра Москвы опубликована на сайтах СМИ. В послании, якобы переданном главе государства вечером 27 сентября, тогда еще действующий мэр Москвы изложил свое видение антилужковской кампании в СМИ. Утром 28 сентября президентским указом мэр Москвы Юрий Лужков был уволен с занимаемой должности. Как сообщалось, Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". В администрации президента отмечали, что Лужкову предлагалось добровольно сложить полномочия, но мэр Москвы отказался. Этим и обусловлен более жесткий вариант формулировки его увольнения. Накануне своего увольнения Лужков вернулся из отпуска в Австрии, в который отправился в разгар информационной кампании против него. Временно исполняющим обязанности мэра Москвы назначен Владимир Ресин.