Джорджио Армани строит в Стамбуле дизайнерские дома

В престижном стамбульском районе Мачка полным ходом идут работу по строительству жилого комплекса с дизайном от Джорджио Армани. Для своего очередного проекта знаменитый итальянский дизайнер создал четыре интерьера, и каждый покупатель может уже сейчас выбрать вариант, который ему нравится больше всего. Комплекс будет состоять из трех зданий, вмещающих в общей сложности 170 квартир и 28 пентхаусов площадью от 77 до 500 кв. м. Помимо жилых помещений в комплексе будут расположены спа-салон, фитнес-клуб, несколько магазинов и ресторанов. Цены на апартаменты варьируются от 10 до 16 тысяч долларов за кв. м. Открытие комплекса состоится в апреле 2012 года, однако уже сейчас продано 70 жилой площади. По словам организаторов, остальные 30 будут распроданы до конца этого года. В свободной продаже остались лишь 3 пентхауса, и от желающих приобрести их, по словам организаторов, нет отбоя - помимо обеспеченных турок в роскошных дизайнерских апартаментах от Armani/Casa не прочь пожить англичане и представители арабских государств. «Люди покупают эту недвижимость, чтобы жить, а не чтобы инвестировать деньги, - считает генеральный директор проекта Ведат Ашчи, - однако же, когда комплекс будет готов, стоимость каждого такого жилого помещения увеличится как минимум в два раза. Поэтому некоторые покупают сразу две квартиры - одну, чтобы жить, другую - в качестве инвестиции». Этот проект далеко не единственный, в котором принимает участие знаменитый итальянец - его дизайнерские проекты под маркой Armani/Casa расположены в Токио, Дубае, Риме и Нью-Йорке, занимая особую нишу на рынке элитной недвижимости.