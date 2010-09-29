Ради Януковича закрыли остановку

В Донецке закрыта для пассажиров трамвайная остановка "Академическая" (улица Челюскинцев). Водители трамвая по громкой связи делают специальные объявления по вагону, информируя пассажиров о том, что до 14 часов 29 сентября остановка "Академическая" работать не будет. Трамваи проходят через "Академическую" не останавливаясь. Причину этого вагоновожатые не объясняют. Как пояснили в диспетчерской службе трамвайно-троллейбусного управления, остановка "Академическая" закрыта в связи с приездом в Донецк президента Украины Виктора Януковича. "Сегодня президент приезжает. Видимо, будет посещать расположенную близ "Академической" Академию управления (Донецкий государственный Университет управления). Вот остановку и закрыли", - сказали в диспетчерской.