Моисеенко стала главврачом столицы по протекции Богатыревой

Кресло «главного по здоровью» города, освобожденное после ареста и увольнения Людмилы Качуровой, нашло новую хозяйку. На должность начальника главка здравоохранения назначена донетчанка Раиса Моисеенко, которая ранее была директором Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения в Минздраве. Она закончила Донецкий мединститут им. Горького по специальности врач-педиатр. По словам первого заммэра Александра Попова, он уже обсудил с Моисеенко приоритеты работы: создание больничных касс и института семейного врача. По информации наших источников, Моисеенко является креатурой экс-регионалки и секретаря СНБО Раисы Богатыревой. Напомним, экс-начальник главка здоровья Людмила Качурова была арестована 28 июля. А уголовное дело в отношении ее было возбуждено еще 18 мая: она якобы урезала зарплаты медикам, но сэкономленные деньги в бюджете города так и не появились. Сейчас Качурова на подписке о невыезде.