"Десятку" самых успешных книг года в Украине возглавил роман Забужко

29 сентября 2010, 13:16

Самыми популярными книгами 2010 года в Украине стали "А. .... а" Евгения Гришковца и "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко. Рейтинг был составлен на основе продаж продаж магазинов сети "Є" и "Читай-город" "Украинской правдой Жизнь". В рейтинг вошла непереводная украиноязычная художественная литература, которая была издана в течение последних 12 месяцев в Украину. Позиции в обоих "десятках" не совпадают. Ведь ассортимент каждого из книжных магазинов отличается. Первой из 10-ти самых успешных книг по версии книжного магазина "Читай-город" стал роман Евгения Гришковца "А. .... а" (издательство "Махаон"). За ним идут "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь" Пола Экмана ("Питер"), "Одиночество в сети" Януша Вишневского ("Азбука"). На четвертой строчке - Стиг Ларссон с романом "Миллениум. Девушка с татуировкой дракона" ("Эксмо"), на пятой - Стив Харви "Поступай как женщина, думай как мужчина" ("Эксмо"). За ними - "Узнай Лжец по выражению лица" Пола Экмана ("Питер"), "10 заповедей успеха" Ицхака Пинтосевича ("Украинская Медиа Холдинг"), "Миллениум. Девушка, которая играла с огнем" Стига Ларссона ("Эксмо"), "Над пропастью во ржи" Дж. Д. Селинджер ("Эксмо"). Закрывает десятку Ронда Берн с романом "Тайна" ("Эксмо"). "Десятку" наиболее успешных книг по версии книжном магазине "Е" открывает Оксана Забужко с Музеем заброшенных секретов" ("Факт"), за ней - "Берестечко" Лины Костенко ("Либідь").На третьем и четвертом местах - "Алиса в Країні Див" Льюиса Кэрролла ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") и "Маленький принц" Сент-Экзюпери ("Кальвария"). За ними "Декамерон 10 украинських прозаїків останніх десяти років", составитель - Сергей Жадан ("КСД"), "Залишенець" Василия Шкляра ("КСД"), "Жизття, смерть та інші неприємності" Ярослава Грицака ("Грани-Т") , "Культурні основи націй" Энтони Смита ("ЕСЕМ Медиа Украины"). Замыкают "десятку" Мюрьель Барбери с романом "Елегантна їжачиха" ("Нора-друк") и "Енциклопедія російської душі" Виктора Ерофеева ("Ярославов вал"). В "десятке" магазине "Читай-город" можно заметить пестроту представленных жанров и писателей. Их объединяет место издания, то есть Российская Федерация, и издательство - 5 из 10 ступеней заняли книги от "Эксмо". Украинским - лишь издана "Украинским Медиа Холдингом" на русском языке книга "10 заповедей успеха". Можно также сделать вывод, что популярностью пользуется современная литература. Отдельно стоит обратить внимание на уверенное присутствие в "десятке" книг по психологии, личностного роста и т.д. Например, работы Пола Экмана. Кроме сугубо прикладной пользы, их успех также связан с популярностью сериала "Lie to me" (в украинском прокате "Теория лжи"). Прозрачно на это намекает лицо Тима Рота - исполнителя главной роли - на обложке. Из списка несколько выбивается перевод американского романа "Над пропастью во ржи" Сэлинджера в классическом переводе Риты Райт-Ковалевой. Объяснить внимание именно к этому классического романа можно всплеском интереса выходом нового фильма о биографии Джона Леннона "Глава 27", в которой неоднократно упоминается этот роман. В "десятке" от книжного магазина "Є" - книги только украинских издательств. Это выглядит вполне закономерно. Зарубежная литература на иностранных языках появилась на полках магазинов сети не так давно. Стоит отметить визуальное оформление детских книжек - "Маленький принц" содержит оригинальные иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери, а "Аліса в Країні Див" является классическим примером внимания издателя к оформлению книг. Оба рейтинга объединяет одна закономерность. Большинство ступенек в обоих рейтингах заняла переводная литература. Кроме того, зарубежную литературу в Украину переводят крайне бессистемно. Более-менее целостно выглядит разве что серия переводов Нобелевских лауреатов в издательстве "Юниверс". Хватает успешных отечественных детективов, триллеров, ужасов, эротики - рейтинги свидетельствуют, что бестселлером имеет шансы стать не так качественная жанровая литература, как новое творение писателя с "раскрученным" именем. Стоит заметить, что эти рейтинги не являются действительно показательными. Здесь недостает существенной составляющей - цифр. Украинский книжный рынок традиционно остается непрозрачным. Главная проблема, о которой часто говорят издатели - слишком прагматичное восприятие книги как обычного товара.

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