Лужков ответит за «Рабочего и колхозницу»

Уволенный в связи «с утратой доверия президента» Юрий Лужков решил уходить не по-тихому. Как заявил его друг певец Иосиф Кобзон, экс-мэр Москвы намерен подать в суд на решение об отстранении его от должности. Кобзон, кстати, депутат Госдумы от провластной «Единой России», попытался его отговорить от этого бесполезного дела, но «Лужков — человек принципиальный и, по всей видимости, настоит на своем», — сказал Кобзон. Похоже, Лужкову вскоре понадобятся адвокаты и для решения других проблем — Следственный комитет при прокуратуре РФ и МВД начали доследственные проверки действий бывшего мэра и его жены. Проверка происходит по фактам из доклада оппозиционера Бориса Немцова «Лужков. Итоги», который обвиняет московские власти в коррупции. В частности, Немцов уверен, что не совсем честно компании Батуриной был отдан заказ на ремонт статуи «Рабочий и колхозница».