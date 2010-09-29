Жанна Фриске влюблена в Путина

Жанна Фриске редко говорит о своих симпатиях к мужчинам. На днях артистка откровенно рассказала, что влюблена во Владимира Путина и считает его очень сексуальным. «Очень для меня сексуален Владимир Владимирович Путин в сером костюме, когда делает паузу между словами. Завораживает», - призналась Жанна Фриске. А затем добавила, что есть еще один герой - Джерард Батлер. «Секс-символом Голливуда для меня является звезда фильма "Робин Гуд" - актер Джерард Батлер. В нем нет ни вылизанности, достаточно романтизма, какого-то сумасшествия и, естественно, актерский талант», - продолжает певица. Она призналась, что хотела бы видеть в своем молодом человеке качества, присущие этим известным людям.