Поляки признали свою вину в гибели Качиньского

Польская следственная комиссия не нашла вины россиян в катастрофе Ту-154 под Смоленском Варшава взяла на себя практически всю ответственность за гибель 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском большей части руководства Польши (погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский с женой). Глава польской правительственной комиссии по расследованию причин падения Ту-154, авиационный эксперт Эдмунд Клих заявил, что причиной трагедии стало более десятка различных факторов, среди которых — недочеты в обучении пилотов, недостаточная подготовка воздушного судна к полету и нежелание экипажа в тяжелых погодных условиях следовать установленным инструкциям. «Попытка пилотов приземлиться в условиях густого тумана была абсолютно иррациональна», — цитируют Клиха польские СМИ. Вина польской стороны изложена в документе, который обсуждался на заседании Совета нацбезопасности Польши. Итогом заседания стала рекомендация запретить совместные полеты президента, премьера и председателей обеих палат парламента, мол, поскольку никто не может быть застрахован от ошибки пилотов. Таким образом, трагедия под Смоленском не стала препятствием на пути к нормализации двухсторонних отношений между Москвой и Варшавой, что стало обсуждаться после победы на президентских выборах Бронислава Коморовского. Хотя ранее в Польше обсуждалась версия, что в авиакатастрофе виноваты российские диспетчеры. Но выводы комиссии Клиха могут привести к новым внутриполитическим спорам. Брат погибшего президента Ярослав Качиньский считает, что большая часть вины лежит на польском правительстве во главе с соратником Коморовского Дональдом Туском. Правительство в свое время отказалось закупать для лидера страны новый самолет, а современные боинги или аэробусы легко садятся в условиях плотного тумана.