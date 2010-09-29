У Верховного суда Украины была свою VIP-сауна

В городе Ржищеве Киевской области журналистами был рассекречен развлекательный комплекс с бассейнами, саунами и VIP-номерами принадлежащий Верховному суду Украины, пишет «Гражданская прокуратура». Заведует этим «центром развлечения судей» бывший мер Ржищева Николай Антонович Спичак, неоднократно замешанный в земельных и имущественных скандалах города. По словам местных жителей в судейской сауне часто проходят шумные праздники, и гремит музыка. В редакцию местной газеты и в мэрию города постоянно приходят жалобы по этому поводу. Журналисты будут продолжать расследование деятельности этого заведения, а также причастность бывшего мера Спичака к земельным аферам в городе и области.