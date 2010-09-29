В Берлине появится памятник Горбачеву, Бушу и Колю

Сегодня в Берлине откроют памятник «отцам немецкого единства» - Гельмуту Колю, Михаилу Горбачеву и Джорджу Бушу-старшему Памятник будет установлен перед штаб-квартирой издательского дома Axel Springer на улице Руди Дучке, недалеко от места, где раньше стояла Берлинская стена. С торжественной речью выступит бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, передает Lenta.ru. Открытие монумента приурочено к 20-летию объединения Германии. Памятник представляет собой три бронзовых бюста работы французского скульптора Сержа Манжена, установленные на каменных колоннах-постаментах. Манжен работал над бюстами с 2002 года. Первым был закончен бюст Коля, последним - Буша.