Линдсей Лохан кололась вместе с Пэрис Хилтон?

Теперь 24-летней тусовщице Линдсей Лохан будет еще сложнее опровергнуть свою наркозависимость. Через несколько часов после того, как девушка была освобождена из тюрьмы, где она просидела 14 часов и была отпущена под залог за 190 тысяч долларов, в сеть попали шокирующие фото актрисы. На них звезда снята со шприцом, делающая себе инъекции в руку, после чего в пьяном угаре целуется и обнимается с Пэрис Хилтон. "От этих фото становится страшно. Никто не знает наверняка, как часто Лохан это делала и какие именно препараты она колола", - говорит источник. Фотографии были сделаны в 2007 году на одной из вечеринок. В Twitter Линдсей написала по этому поводу: "Наркомания - это болезнь, которая не проходит за одну ночь". Будем надеяться, что у Лохан она уже прошла.