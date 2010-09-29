Над Клинтоном от души посмеялись в Израиле

Экс-президент США заявил, что трения на Ближнем Востоке – из-за детей русских иммигрантов. Ожидаемый в Украине 3 октября экс-президент США Билл Клинтон едет к нам со скандалом. На днях на ежегодной конференции «Глобальные инициативы Клинтона» — своего рода мини-сессии ООН — он сделал странное заявление: обвинил русскоязычных иммигрантов в Израиле, среди которых немало из Украины, в том, что они — главная помеха для заключения мирного соглашения на Ближнем Востоке. «Среди молодых военнослужащих ЦАХАЛа становится все больше детей русских и поселенцев — самых закоренелых противников раздела земель. Это создает колоссальную проблему. Израиль стал другим. 16% израильтян говорят по-русски», — цитирует Клинтона журнал Time. Это заявление вызвало бурю негодования среди израильтян-выходцев из бывшего СССР. Многие из них считают, что так Клинтон, а также те, кто занимается ближневосточным урегулированием, решили свалить на репатриантов вину за срывающийся новый этап переговоров. «Практически все от премьера до лидера оппозиции выразили свое недоумение заявлением Клинтона, — рассказал «Сегодня» главный редактор русскоязычного израильского интернет-агентства «Курсор» Макс Лурье. — Но стоит учитывать, что это далеко не первое заявление такого рода, хотя на столь высоком уровне такого не было. На самом деле попытки переложить ответственность за судьбу мира на Ближнем Востоке на пятую часть израильского общества предпринимались и внутри страны. А появилась эта версия из-за существования стереотипа, что у тех, кто вырос в режимной стране — СССР, имперское мышление (они наиболее непримиримы по отношению к арабам, — Авт.). На самом деле влияние русскоговорящих на этот процесс весьма незначительное». По словам Лурье, русскоязычные иммигранты особо не обиделись на Клинтона: «Все посмеялись, отвели души в блогах и уже даже подзабыли эту историю».