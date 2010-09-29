Януковича сделали Лего-игрушкой

Одна из донецких компаний изобразила на своем презентационном материале человечка из конструктора "Лего", похожего на президента Виктора Януковича. Так компания "Arzinger" представила плакат, на котором изображен лего-человечек, похожия на Януковича, пожимающий руку рабочему. Материал представлен на III Международном инвестиционном саммите Donbass Investment Destination "Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины", в котором также принимает участие сам Янукович.