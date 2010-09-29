Донецкий губернатор не хочет донашивать за кем-то трусы

"Кому удобно носить после трех человек трусы – пусть носит", - говорит Анатолий Близнюк Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий Близнюк считает, что те, кто выступает в защиту секонд-хенда – это политиканы, для которых «чем хуже, тем лучше». Об этом донецкий губернатор заявил в интервью журналу Фокус. «Я говорю о тех людях, которые, например, вышли на митинги в защиту секонд-хенда, и сказали: «Мы не хотим Украине создавать дополнительные рабочие места, мы не хотим производить трикотаж, мы не хотим шить обувь, мы хотим только трусы, которые носил немец, потом венгр, потом поляк, а потом еще кто-то в Голландии, какой-то член однополой семьи. Мы будем носить эти трусы – это предел наших мечтаний», - так губернатор изложил аргументы защитников секонд-хенда. По его мнению, «нельзя рушить старое, пока не построил новое. Есть секонд-хенды. Не вопрос. Кому удобно носить после трех человек трусы – пусть носит. Но государство должно сказать свое». Близнюк заверил, что «в случае принятие нового Налогового кодекса, налог на прибыль для производителей легкой промышленности будет нулевым». «А я бы еще добавил, что для тех, кто работает на секонд-хенде налог на прибыль должен быть больше и надо ввести еще какие-то дополнительные нагрузки. Чтобы он в конечном итоге подумал, выгодно ли ему иметь 1% вместо тех «страшенных» прибылей, которые он делает на ношеных 5 раз трусах. Вы этого не видите? А вы проанализируйте путь одних трусов и посмотрите, кто на этом сколько зарабатывает», - сказал губернатор.