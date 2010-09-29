Москвичи подают в суд на Лужкова

Жители российской столицы требуют от уже бывшего градоначальника компенсации за вред, нанесенный во время смога. На следующий день, после того как президент России Дмитрий Медведев уволил мэра Москвы Юрия Лужкова, сразу двое жителей столицы подали иск против экс-градоначальника. Оба москвича требуют материальной компенсации за вред, нанесенный их здоровью в период с июля по август 2010 года. По мнению истцов, они постоянно подвергались отравлению угарным газом в Москве, а правительство столицы ничего не предпринимало, чтобы это предотвратить. Жители столицы считают, что руководство города нарушило статью 42 Конституции РФ, где записано «каждый имеет право на благоприятную среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В Конституции также указано, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов власти или должностных лиц. Истцы утверждают, что из-за безответственной работы правительства города их здоровье серьезно подорвано, что несомненно скажется на продолжительности жизни. Оба истца являются пенсионерами. Причем один из них - инвалид III группы, он болеет сахарным диабетом. «Разбирательства будут проходить в Тверском суде», - рассказали представители истцов. Среди требований, которые выдвигают москвичи, - установка кондиционеров в квартирах за счет города, выплата единовременных пособий для лечения и реабилитации на сумму до 300 тысяч рублей, оплата санаторного лечения в Минводах. По словам источника, в столичных судах в ближайшее время ожидают увеличения поступления подобных исков от горожан.