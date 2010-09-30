Суд защитил Ксению Собчак от экс-главы МВД

Басманный суд Москвы 29 сентября отказал бывшему главе МВД Анатолию Куликову в иске к телеведущей Ксении Собчак. Пока оглашена только резолютивная часть решения. На каком основании Куликову было отказано в иске, неизвестно. Однако адвокаты бывшего главы МВД уже заявили о намерении обжаловать отказ. Куликов требовал от Собчак один миллион рублей за моральный вред, нанесенный ему написанной ею статьей в газете «Аргументы и факты» и опровергнуть содержавшиеся в статье утверждения. Материал под названием «Собчак о Собчаке: Папа воспитал Путина и Медведева!» был опубликован изданием в феврале. В статье Ксения Собчак упрекала ряд лиц, включая Куликова, в «травле» ее отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В материале говорилось, что кампания по дискредитации Собчака началась в 1995 году и продолжалась почти до его смерти.