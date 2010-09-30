Приписываемые Гитлеру акварели выставят на аукцион в Великобритании

Акварели, которые приписывают кисти германскому нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, выставляют на аукцион в Великобритании. Рисунки выставят в числе других лотов торгов аукционного дома Mullocks, которые пройдут сегодня, 30 сентября, на ипподроме Ладлоу в графстве Шропшир на западе Англии. Большинство акварелей датировано предположительно 1908 годом. Тогда Гитлер пытался начать карьеру художника и поступить в Венскую академию искусств. Работы обнаружил в шкафу в одном из поместий на севере Австрии юрист, который купил эту недвижимость. Реализация рисунков на аукционе - проблемная задача, поскольку во многих странах это может быть расценено как прославление нацизма. Аукционеры еврейского происхождения отказываются продавать гитлеровские рисунки из моральных соображений и уважения к памяти жертв Холокоста. Тем не менее, торговый дом Mullocks рассчитывает выручить за 17 акварелей в общей сложности около 150 тыс. фунтов стерлингов. Оценочная стоимость одной работы колеблется от 100-150 до 10-12 тыс. фунтов стерлингов. Как сообщалось 17 сентября, правительство Непала приняло решение выделить средства на ремонт машины, подаренной Адольфом Гитлером королю Непала Трибхувану.