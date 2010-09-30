Бютовца Власенко побили в ресторане

Нардеп стряхнул с пиджака еду, которую на него перевернули, и о чем-то разговаривал с нападавшим В одном из столичных ресторанов на известного юриста, надепа от БЮТ Сергея Власенко напали двое мужчин. Когда Власенко сидел за столом, его ударили кулаком в лицо, перевернули на него блюдо, разлили сок и прижали к стене. По всей видимости, нардеп знал нападавших: он спокойно стряхнул с одежды остатки еды, спрятал очки и начал о чем-то разговаривать с одним из мужчин. Все это зафиксировала камера, которая была в ресторане