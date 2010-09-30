Янукович понял, почему последние 19 лет народ пьет, курит и плохо ест

Президент Виктор Янукович констатирует, что политическая нестабильность наложила негативный отпечаток на психологическое и социальное благополучие украинцев. По словам главы государства, сегодня нормами жизни украинцев стали такие негативные факторы, как неправильное питание, недостаточная подвижная активность, злоупотребление алкоголем и табаком. «Политическая нестабильность, которая преследовала Украину практически все 19 лет Независимости, наложила отпечаток и на психологическое и социальное благополучие граждан», – отметил Янукович. По словам президента, в случае дальнейшего продолжения таких негативных тенденций сохранение здоровья украинского народа превратится в долгосрочный тормоз социально-экономического развития. «Очевидно, что необходимость разработки и внедрения идеологически новой государственной политики по улучшению состояния общественного здоровья назрела», – сказал он. По словам Януковичf, переориентация граждан на здоровый образ жизни, формирование у каждого ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как наивысшей ценности является одной из первоочередных задач государственной политики. «Развитие в Украине физической культуры и спорта является стратегическим приоритетом государственной политики», – отметил он.