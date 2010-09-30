Янукович хочет создать спортивный телеканал

Президент Виктор Янукович поддерживает идею создания государственного спортивного телеканала. Об этом он сказал на заседании общественного гуманитарного совета. По его словам, идею создания такого канала выдвинул президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. По мнению Януковича, такой канал должен быть создан до 2013 года. "Я думаю, такой канал должен быть создан в ближайшие год-два. Украине нужна массированная пропаганда ценностей здоровья и спорта для всех", - сказал президент. Он также выступил за увеличение доли государственного заказа на пропаганду здорового образа жизни в телевизионных программах социальной направленности и подчеркнул необходимость привития украинцам любви к физкультуре и спорту. В этом контексте Янукович также сообщил, что в ближайшее время состоится совещание, посвященное рассмотрению состояния дел в здравоохранении.