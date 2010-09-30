Абрамович торгуется за флаг России

Украинская галерея привезла в Москву Путина под линзами и колеса с писанками Более 4,5 млн евро выторговали за произведения искусства в Москве на ярмарке «АРТ-Москва», в которой участвовали и наши галереи. MironovaGallery представила экспозицию «Объединяя миры», в которую вошли флаг России, сделанный американцем, и колеса «Мерседесов» с украинскими писанками. О покупке флага РФ, внутри которого — изображения деятелей России (в том числе Бориса Ельцина и Владимира Путина), а сверху — линзы от очков, договаривается миллиардер Роман Абрамович. Стоимость – 100 тысяч евро. Кстати, автор этой работы Дэвид Датуна готовит и новый проект – флаг Украины. Очень впечатлили москвичей и произведения Оксаны Мась – диски «Мерседесов» с «покрышками» из настоящих писанок. Каждое колесо оценили примерно в 20 тысяч долларов. Отдельный день экспозиции был посвящен картинам украинской художницы Зинаиды Лихачевой, супруги главы Администрации президента Сергея Левочкина. В Москву привезли две ее работы из коллекции «Свет солнца». Кстати, одной из самых ярких инсталляций на выставке была "Царица колокольчик" дочки Бориса Березовского Елизаветы. Это гигантский цветок, в который посетители могли даже зайти.