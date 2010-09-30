Cын Синди Кроуфорд выйдет на подиум

Синди и ее муж Рэнди Гербер вывели «в свет» сына и девятилетнюю дочку Кайю. Ранее пресса уже подмечала, что девочка настолько красива, что, став взрослой, может затмить свою мать. Пресли тоже досталась по наследству модельная внешность. Раньше над пацаном подтрунивали, что с длинными волосами он похож на девчонку, зато теперь он выглядит мужественно и даже более привлекательно! Вполне возможно, что мальчик в будущем тоже выйдет на подиум. Во всяком случае, когда Пресли было всего десять, он был признан самым красивым «звездным» ребенком.