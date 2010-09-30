Ксения Собчак рассказала о своем отношении к алкоголю

Телеведущая запретила себе вступать в сексуальные контакты в состоянии алкогольного опьянения. Скандальная теледива Ксения Собчак на днях на одном из мероприятий сделала странное заявление, учитывая то, как часто она любит гулять на светских вечеринках, где ведет себя, мягко говоря, неадекватно. «Я вообще пьяных не люблю. И пить не люблю - у меня от этого голова болит, туловище опухает и бессонница, - сказала Ксения Собчак. - Проблема в другом - при всей моей нелюбви к пьяным, они меня окружают и даже, кажется, сжимают круг. На телевидении все операторы и режиссеры бухают. Бухают женщины, чтобы как-то оставаться в одной реальности с пьяными мужиками. Короче, бухают все». Похоже, сама Собчак решила опровергнуть эту теорию и вести здоровый образ жизни.